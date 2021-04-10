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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Tokat'ta, trafik kazaları KGYS kameralarında

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Tokat'ta, trafik kazaları KGYS kameralarında

TOKAT'ta, farklı tarih ve yerlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tokatta, trafik kazaları KGYS kameralarında
Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen, yaralananların olduğu kazalar, KGYS kameralarınca kaydedildi. Mart ayındaki kazaların birçoğunun, kavşak noktalarında ve yaya geçitlerinde meydana geldiği görüldü. Niksar yolu kavşağında araçlara yeşil ışık yanarken, yayanın karşıya geçmeye çalışması sonucu meydana gelen kaza, anbean kaydedildi.

Tedaş kavşağında ise kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün aracıyla başka otomobile çarptığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana gelen başka kazada da seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Pazar pazarı kavşağında, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya da motosikletin çarptığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

 

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