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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Tokat'ta trafik ışıklarına maske, hijyen ve mesafe yazısı

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Tokat'ta trafik ışıklarına maske, hijyen ve mesafe yazısı
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TOKAT'ta koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara maske, hijyen ve mesafe yazısı yapıştırıldı.

Dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele kapsamında sıklıkla maske, hijyen ve sosyal mesafenin korunması için çağrılar yapılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, maskelerini takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve hijyen konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla harekete geçen Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı. Sosyal izolasyonu sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa maske, sarı ışığa mesafe, yeşil ışığa da hijyen yazıları yapıştırıldı.

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