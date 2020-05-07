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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

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Tokat'ta tarihi eser operasyonu
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TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1381 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Erbaa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1306 sikke, 45 metal obje, 19 yüzük, 6 çini, 3 taş obje ve 2 gözyaşı şişesi ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili O.B.’yi gözaltına aldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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