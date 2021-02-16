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Gündem
Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

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Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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TOKAT'ta polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 tarihi eser ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelileri takibe aldı. Polis, kent merkezi ile Erbaa ve Zile ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.A., A.Y., M.Y., S.C., Y.P. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 sikke, 4 yüzük, el yazması Kur’an-ı Kerim, kolye olmak üzere 36 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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