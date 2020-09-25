MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
GeriGündem Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim YEL/DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

TOKAT'ta sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sulama kanalı yanından geçen bir kişi, su içerisinde kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Olay yerine gelen polislerin yaptığı ilk incelemede cesedi bulunan kadının kimliğine ulaşılamadı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için araştırma başlatıldı. Vücudunda herhangi bir darbe izine rastlanmayan kadının kanala düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle