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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Tokat'ta sonbahar güzelliği

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Tokat'ta sonbahar güzelliği
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TOKAT'ta sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarla bezenen ağaçlık alanlarda ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.

Almus ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Çamköyü Yaylası’nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. Sarı, kahverengi ve kırmızı tonların hakim olduğu yaylada bu günlerde seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Tokatta sonbahar güzelliği

 

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