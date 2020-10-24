Tokat'ta sonbahar güzelliği

Almus ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Çamköyü Yaylası’nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. Sarı, kahverengi ve kırmızı tonların hakim olduğu yaylada bu günlerde seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.