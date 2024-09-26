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Tokat'ta sokakta yürüyen Sevgi Giray'a bıçaklı saldırı! Saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı

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#Tokat#Polis#Sokak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 15:56

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Sevgi Giray yaralandı. Saldırı anı anbean kameralara yansıdı. Saldırgan İbrahim B. ilk ifadesinde, “Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim” dedi. Bolat'ın psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu da belirlendi.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Ginay (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Tökezleyen Ginay, yere düştüğü sırada kendisini takip eden şüpheli, sırtından bıçakladı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak kaçtı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Ginay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokatta sokakta yürüyen Sevgi Giraya bıçaklı saldırı Saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı

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SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K.’yi gözaltına aldı. Ancak M.K., olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Tokatta sokakta yürüyen Sevgi Giraya bıçaklı saldırı Saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı

İLAÇ KULLANIYORMUŞ

60 ev ve iş yerinden 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tarayan polis ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli olarak İbrahim B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırıda kullandığı meyve bıçağını da kaçarken yöresel ürünler pazarının bulunduğu yere attığı tespit edildi. Yüzde 40 zihinsel engelli olduğu ve ilaç kullandığı belirtilen İbrahim B.'nin ifadesinde, ilaçlarını almadığı zaman insanları farklı varlıklar olarak gördüğünü söylediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olay anına ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin şapka taktığı ve olay öncesi caddelerde dolaşırken kameraya yansıdığı anlar yer alıyor.

Tokatta sokakta yürüyen Sevgi Giraya bıçaklı saldırı Saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tokat#Polis#Sokak

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