MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
GeriGündem Tokat'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Tokat'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Abone Olgoogle-news

Tokat'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine vaka sayılarında artış olan iller, sırasıyla maskesiz sokağa çıkma kararı almaya başladı. Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar doğrultusunda da 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada,"Tüm Tokat’ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle