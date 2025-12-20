×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan motokurye hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Polis#Asayiş
Tokatta silahlı saldırıya uğrayan motokurye hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:52

Tokat’ın Erbaa ilçesinde motokurye Orhan Kocataş, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında 41 yaşındaki Orhan Kocataş’ı evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Polis#Asayiş

BAKMADAN GEÇME!