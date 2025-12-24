×
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 22:10

Tokat'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Arif Genç (26) ve Şahin Genç (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve Ege Y. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Genç ve Şahin Genç üzerinde getirdiği tabancayla ateş açtı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç kurtarılamadı. Yaralanan Ege Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler Arif Genç ve Şahin Genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

