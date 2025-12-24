Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı.

Olayda R.A.G. ile Y.G. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.A.G. ve Y.G. hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.