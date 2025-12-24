×
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

#Tokat#Silahlı Kavga#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 21:19

Tokat’ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı.

Olayda R.A.G. ile Y.G. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.A.G. ve Y.G. hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

