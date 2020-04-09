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TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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TOKAT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde dün sabah, karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şafak P. (30), iddiaya göre ruhsatsız tabancasıyla Mustafa Akgül (42) ve Mustafa Burcu'ya (39) ateş etti. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Akgül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Burcu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri Şafak P.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

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