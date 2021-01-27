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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu

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Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu
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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kuvvetli rüzgar etkili olurken, iletişim ve elektrik kabloları koptu, ağaçlar devrildi.

Reşadiye'ye bağlı Bozçalı beldesinde, gün içinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik ve iletişim kabloları hasar gördü, ağaçlar devrildi. Zafer ve Hacıabidin mahallelerinde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı. İlçede çobanlık yapan Ali Osman Karadağlı, kuvvetli rüzgar sonrası oluşan zararı kendi anlatımıyla videoya aldı. Görüntülerde, şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar ve kopan kablolar yer aldı. Elektrik ve iletişim şirketlerinden ekipler, bölgede bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

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