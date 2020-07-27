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Gündem
Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Tokat'ta sıcak hava asfalt eritti

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Tokat'ta sıcak hava asfalt eritti
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TOKAT'ta 35 derece hava sıcaklığı nedeniyle Tokat-Sivas karayolunda asfaltın eridiği görüldü.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri eriyen asfaltın kazaya sebebiyet vermemesi için çalışma başlattı. Ekiplerin belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır döktüğü görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte yüksek hava sıcaklığının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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