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Tokat'ta Sibel Akpınar odasında ölü bulunmuştu! Annesi ve iki kardeşi tutuklandı

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#Tokat#Zile#Sibel Akpınar
Tokatta Sibel Akpınar odasında ölü bulunmuştu Annesi ve iki kardeşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 15:51

Tokat'ın Zile ilçesinde odasında ölü bulunan 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın annesi ve iki kardeşi tutuklandı. Sibel Akpınar’ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetti ihtimali üzerinde duruluyor.

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Olay, 6 Haziran’da Zile ilçesi Zafer Sokak’ta meydana geldi. Annesi Yeter, ablası Satı ve kardeşi Seher Akpınar ile birlikte yaşayan Sibel Akpınar’ın odasından kötü kokular geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Akpınar’ı hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sibel Akpınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akpınar’ın yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duran ekipler, aynı evde yaşayan anne ve kardeşlerini gözaltına aldı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen anne ve 2 kardeş çıkarıldıkları hakimlik tarafından, ‘İhmali davranışla kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen ve bir süre önce kendisini odasına kilitlediği belirtilen Sibel Akpınar’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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#Tokat#Zile#Sibel Akpınar

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