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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:43, Son Güncelleme:

Tokat'ta seyir halindeyken alev alan TIR yandı

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Tokat'ta seyir halindeyken alev alan TIR yandı
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TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

Dün, Tokat'tan Sivas yönüne giden M.Y. yönetimindeki 34 BH 098 plakalı TIR, Çamlıbel mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden M.Y., alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti, fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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