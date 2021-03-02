Tokat'ta sahte içki operasyonu

Jandarma ekipleri, Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen eve yapılan operasyonda, 115 litre sahte alkol, 40 litre etil alkol, 3 litre viski, 400 gram anason yağı, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 26 mermi, 3 alkol derece ölçüm aparatı ve 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.