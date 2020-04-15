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İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Tokat'ta sağlıkçılar 2 vaşak görüntüledi

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Tokat'ta sağlıkçılar 2 vaşak görüntüledi
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TOKAT’ın Almus ilçesinde, görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, arazide iki vaşak görüntüledi.

Almus'ta, görevlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen 112 ekipleri, ilçe merkezine 1 kilometre mesafede 2 vaşak gördü. Ekipler, arka arkaya yürüyen vaşakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Vaşakların yavaş yavaş uzaklaştığı görüldü. Soyu tükenme tehlikesi altında olan vaşakların görüldüğü bölge, ekipler tarafından Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bildirildi.

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