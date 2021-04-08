Tokat'ta sağlık çalışanları için 2 bin fidan

Erbaa Belediyesi'nce Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte sağlık çalışanları adına 2 bin fidan dikildi. Koronavirüs sürecinde önemli mücadele veren sağlık çalışanları için Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki alana badem, selvi, sedir, dut, ıhlamur, akasya ve fıstık ağaçları dikildi. Fidan dikme törenine Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Jandarma Komutanı Nasrullah Ülgen, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Faruk Kalkan, Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı. Törende 2 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının anısına fidanları toprakla buluşturduklarını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Sağlıkçılarımız son 1 yıldır yaşadığımız Covid-19 sürecinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak, zor şartlarda gece gündüz demeden görev yaparak tüm dünyaya örnek oldular. Orman İşletme Müdürlüğü'müzle birlikte düzenlediğimiz, sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı, fidan dikme etkinliğine katılarak salgınla mücadelede görev şehidi olan hatırasının yaşatılması adına 2 bin dekar alana fidan diktik" dedi.

Erbaa’da koronavirüsle 2 bin 500’e yakın kişinin mücadele ettiğini belirten İlçe Sağlık Müdürü Faruk Kalkan ise "Ülke insanımızın çok güzel hasletleri var. Bunlardan bir tanesi de kadirşinas olmak yani hakkını teslim eder olmak. Bugün toplandığımız bu alan da buna çok güzel örnek. Erbaa belediye başkanımız başta olmak üzere orman müdürümüz bugünün anısına fidan dikim etkinliği tertip etmişler. Bu, kadirşinaslıktır. Bu, kendilerine hizmet eden insanları unutmadıklarını, kendilerine değer verdiklerinin açık bir nişanesidir. Sağlık teşkilatı adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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