Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı! Ev ve iş yerlerini su bastı

#Tokat#SEL#Şiddetli Yağış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 04:32

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle kısa sürede caddeler beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın yoğun olduğu bölgelerde su baskınları yaşandı.

Zile ilçe merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Etkili olan dolu nedeniyle ilçenin bazı noktaları beyaza büründü. Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel suları, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklarda biriken su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

