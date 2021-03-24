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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Tokat'ta sağanak; dereler taştı, su baskınları yaşandı

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Tokat'ta sağanak; dereler taştı, su baskınları yaşandı

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan sağanakta derelerin taşmasıyla tarım arazileri, ev ve bahçeler su altında kaldı.

Tokatta sağanak; dereler taştı, su baskınları yaşandı
Tokat’ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde oluşan sağanak, taşkınlara neden oldu. Beldenin içinden geçen derelerin taşması sonucu tarım arazilerinde, ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı. Çayırların ve ekili arazilerin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Murat Cengiz, 'Köyönü, Fatlı ve Çatmaca derelerinde yoğun sel baskını nedeniyle çayırlar ve ekili araziler kullanılamaz hale gelmiştir. Altyapımızın yetersiz kaldığı beldede birçok ev ve bahçelerde de yağış nedeni ile zararlar oluştu. Mevcut su depomuz yüksek basınçtan dolayı çatladı. Bu nedenle içme suyumuz dışarı akmaya başladı. Yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

 

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