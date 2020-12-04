Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması getirilmesi nedeniyle Tokat ve ilçelerinde hafta sonu açılan pazar yerleri bugüne alındı. Pazar yerindeki esnaflar aralarında 3 metre boşluk bırakarak tezgahlarını açtı. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve belediye zabıta ekipleri ilk olarak pazarcı esnafının HES kodunu sorgulayarak tezgahlarını açmalarına izin verdi. Daha sonra polis ekipleri kapalı pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yaparak vatandaşları içeri aldı. Pazar yeri içerisinde de zaman zaman devriye atan polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.



Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı günden itibaren izin almak için çalıştıklarını belirten Tokat Pazarcılar Dernek Başkanı Kadir Bozdemir, "Covid-19 salgını sebebiyle hafta sonu dışarı çıkma yasağı verildiği günden itibaren biz de çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda valilik ve belediyeden bir de bilim kurulu ile yaptığımız görüşmelerimizde cuma gününe kapalı pazar yerimizi aldık. Sabahın erken saatlerinde de polis ve zabıta ekiplerimiz HES kodu uygulamasına başladılar. Bilim kurulunun verdiği karar doğrultusunda tezgah aralarında 2 ile 3 metre gibi bir boşluklar koyarak, insanların temasını daha çok uzak tutarak önlemler aldık" dedi.