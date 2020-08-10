MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta otomobilin yakıt tankında 11 tabanca ele geçirildi
GeriGündem Tokat'ta otomobilin yakıt tankında 11 tabanca ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Tokat'ta otomobilin yakıt tankında 11 tabanca ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta otomobilin yakıt tankında 11 tabanca ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

TOKAT'ta jandarmanın yaptığı aramada bir otomobilin yakıt tankında, 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kentte kaçak silah satacağı ihbarını aldı. Ekipler, Niksar ilçesine bağlı Çamiçi köyü mevkinde, şüpheli otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin yakıt tankında, el yapımı ve farklı markalara ait 11 tabanca ile 9 milimetre çapında 4 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle