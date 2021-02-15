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Gündem
Yaşar Erkan İÇEN - DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 20:30 | Son Güncelleme:

Tokat'ta otomobil takla attı! 4 yaralı

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Tokat'ta otomobil takla attı! 4 yaralı
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Tokat’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çekerek-Zile Karayolu’nda meydana geldi. Baturay Mutlu (19) yönetimindeki 60 EC 309 plakalı otomobil, Marayün mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürcü Batuhan Mutlu ile Muhammed Göktuğ Karaaslan (18), Muhammet Kağan Durmuş (20) ve Çetin Eren Çekiç (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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