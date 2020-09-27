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Gündem
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Tokat'ta orman yangını

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Tokat'ta orman yangını
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Tokat'ın Aktepe köyündeki ormanlık alanda, 4 noktada yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanında öğle saatlerinde 4 noktadan başladı. İhbar üzerine bölgeye Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın alanının dağlık ve sarp arazi olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte zorlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

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