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Tokat'ta özel hastanedeki skandalla ilgili yeni gelişme! Bakan Koca duyurdu: 3 yıl meslekten men edildi

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#Tokat#Yoğun Bakım#Fahrettin Koca
Tokatta özel hastanedeki skandalla ilgili yeni gelişme Bakan Koca duyurdu: 3 yıl meslekten men edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 17:42

Tokat'ta özel hastanede beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya (62) yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tokat’ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandı.

Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

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Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz.

Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir.

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#Tokat#Yoğun Bakım#Fahrettin Koca

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