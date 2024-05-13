×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta okul bahçesinde panik! Akli dengesi yerinde olmayan şahıs korkulu anlar yaşattı

Güncelleme Tarihi:

#Gazipaşa İlkokulu#Tokat'#Okul Bahçesi
Tokatta okul bahçesinde panik Akli dengesi yerinde olmayan şahıs korkulu anlar yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 20:05

Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla okul bahçesine girdi. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri okul içine alıp kapıları kilitlerken, şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Gazipaşa İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Ömer Çelik, elinde bıçakla okula girmek istedi. Okul bahçesinde elinde bıçakla şahsı gören öğretmenler tedbir amaçlı öğrencileri okul binasına alarak, kapıları kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çelik'i etkisiz hale getirdi.

Aynı şahsın geçtiğimiz yıl da aynı okulda aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Veliler, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, okullarda güvenlik görevlisi olması gerektiğini söyledi.

Tokatta okul bahçesinde panik Akli dengesi yerinde olmayan şahıs korkulu anlar yaşattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazipaşa İlkokulu#Tokat'#Okul Bahçesi

BAKMADAN GEÇME!