Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Tokat’ta 8'i merkezde, 2'si ise Niksar ilçesinde olmak üzere 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.
Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.
Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastalara mutasyonlu virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.
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