MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
GeriGündem Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Tokat’ta 8'i merkezde, 2'si ise Niksar ilçesinde olmak üzere 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastalara mutasyonlu virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle