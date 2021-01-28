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Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu

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Tokat'ta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
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TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.

Tokatta kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu
Erbaa'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar elektrik kesintilerine ve çatıların uçmasına sebep oldu. Sabaha karşı etkisini artıran rüzgarda bir market ile bir evin çatısını uçtu. D-100 kara yolu kenarındaki marketin uçan çatısı İstanbul'dan Ardahan'a giden Sinan Filiz yönetimindeki 34 ZAM 97 plakalı otomobilin önüne düştü. Araç çatıdan kopan parçalara çarptı. Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı. D-100 kara yolunun Erzincan istikametinde ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yoldaki çatı parçaları temizlenerek yol açıldı. Uğur Boran Caddesi'nde ise bir evin çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Belediye ekipleri çatı parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

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