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Tokat'ta küçükbaş hayvanlara 'mavi dil' karantinası

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#Tokat#Erbaa#Mavi Dil Hastalığı
Tokatta küçükbaş hayvanlara mavi dil karantinası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 14:23

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Karayaka beldesinde küçükbaş hayvanlarda görülen 'mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Karayaka beldesinde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi. 

 

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#Tokat#Erbaa#Mavi Dil Hastalığı