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Tokat’ta korkunç olay! İş makinesinin hidrolik borusu patladı: 19 yaşındaki Yusuf öldü

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#Yusuv Poyraz#İş Makinası#Hidrolik Boru
Tokat’ta korkunç olay İş makinesinin hidrolik borusu patladı: 19 yaşındaki Yusuf öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 13:55

Zile ilçesinde iş makinesinin hidrolik borusunun patlaması sonucu yaralanan 19 yaşındaki Yusuf Poyraz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Olay, dün akşam Zile ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana geldi. İş makinesinin hidrolik borusu patladı. Patlamanın etkisiyle iş makinesinin ağız kısmında bulunan cam takviyeli polietilen borunun üzerine yuvarlanan Yusuf Poyraz, boru ile park halindeki TIR'ın dorsesi arasında sıkıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Poyraz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yusuf Poyraz, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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#Yusuv Poyraz#İş Makinası#Hidrolik Boru

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