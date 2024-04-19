Tokat'ta kırılmanın olduğu fay hattı görüntülendi

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Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde önceki gün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sulusaray başta olmak üzere birçok ilçe ve köyden de hissedildi. Depremin merkez üssü olan köyde kırılmanın olduğu fay hattı dron ile görüntülendi. Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar görüntüye yansıdı.

"YER PATLAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Dronla baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdayım yer patlamış gibi hissettim" dedi.

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TOKAT DEPREMİNİN KUZEY ANADOLU FAYI'NI TETİKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL

GAZİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, "Tokat’ta meydana gelen 5,6’lık depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani ana büyük deprem üretme potansiyeli olan fayı tetiklemesi veya etkilemesi mümkün görünmüyor" dedi.

'TÜRKİYE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREME GEBE’

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın, Türkiye ve dünyanın en aktif faylarından birisi olduğunun altını çizen Özmen, hattın doğu kısmında bulunan Yedisu segmentinin 240 yıldır gerilim biriktirdiğini vurguladı. Özmen, "Erzincan, Bingöl, Erzurum, Tunceli gibi yerleri 7 şiddetinden büyük bir deprem meydana gelirse etkileme ihtimali çok yüksek. Hatta bazen depremlerin mesafe tanımadığını çok daha geniş alanları etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Komşu illere de hasar verecektir bu. Yani şu anda Türkiye de tabii biz depremin ne zaman nerede meydana geleceğini söylemimiz mümkün değil; ama son 120 yıllık deprem istatistiklerine baktığımızda genelde ülkemizde 5-6 yılda bir 7’den büyük bir deprem meydana geliyor. 1 yılda da 6’dan büyük bir deprem meydana geliyor. Aslında bu istatistikler de bize önümüzdeki günler içinde veya yıllar içinde Türkiye’nin 6’dan büyük bir depreme de gebe olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye genelinde biz deprem verilerine ve diri fay bilgilerine baktığımızda önümüzdeki günler veya aylar içinde 6’dan büyük deprem olma olasılığını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.