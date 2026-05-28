Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genç akıntıya kapılarak kayboldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 17:17

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak (20) ile Oğuz Kale (23) dalgalı sularda kayboldu. 2 arkadaşı bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Park Vadi üzerinde bulunan bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Kelkit Çayı içindeki adada bekleyen ve suyun yükselmesi nedeniyle karşıya geçmek isteyen İlker Parlak (20) ile Oğuz Kale (23) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 arkadaşı bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

#Tokat#Erbaa#Kelkit Çayı

