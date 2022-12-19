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Tokat'ta kayıp Arife Gökçe için sis altında arama

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#Tokat#Almus#Arife Gökçe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 17:30

Tokat'ın Almus ilçesinde önceki gün kaybolan Arife Gökçe (62) için arama çalışmaları devam ediyor. Arife Gökçe'nin oğlu Tayfun Gökçe, "Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Telefonu, cüzdanı, yeleği her şey evde" dedi.

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İlçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta öğle sıralarında ortadan kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşi Arife Gökçe'yi bulamayınca, beldede yaşayan komşu ve akrabalarının evine baktı. Komşularında da bulamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Tokatta kayıp Arife Gökçe için sis altında arama
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, arama çalışmaları bugün de devam etti.

Tokatta kayıp Arife Gökçe için sis altında arama
Bugünkü aramalara, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kurtlar Taburu'dan 5 tim, Almus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 2 tim, JASAT ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma iz takip köpeği katıldı. Bölgede yoğun sis altında arama çalışmalarına devam edildi ancak henüz Arife Gökçe'nin izine rastlanmadı.

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Tokatta kayıp Arife Gökçe için sis altında arama
Arife Gökçe'nin büyük oğlu Tayfun Gökçe, "Ben kardeşim ile İzmir'de çalışıyordum. Bize akşamüstü haber geldi. Gece hemen yola çıkıp, geldik. Komşularımız, herkes arıyor. Hiçbir görgü tanığımız yok. Babam aşağı mahalleden biri ile odun kesmeye gitmiş. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Telefonu, cüzdanı, yeleği her şey evde. Terlikle evin önünden alınmış. Sobanın üzerinde bulunan yemeği hep taşmış. Tavalar yanmış. Şu anda arıyoruz. Duyanların, görenlerin emniyet güçlerine haber vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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#Tokat#Almus#Arife Gökçe

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