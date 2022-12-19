Tokat'ta kayıp Arife Gökçe için sis altında arama

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İlçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta öğle sıralarında ortadan kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşi Arife Gökçe'yi bulamayınca, beldede yaşayan komşu ve akrabalarının evine baktı. Komşularında da bulamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, arama çalışmaları bugün de devam etti.

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Bugünkü aramalara, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kurtlar Taburu'dan 5 tim, Almus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 2 tim, JASAT ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma iz takip köpeği katıldı. Bölgede yoğun sis altında arama çalışmalarına devam edildi ancak henüz Arife Gökçe'nin izine rastlanmadı.