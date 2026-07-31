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Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki Miraç'tan acı haber: Gübre havuzunda cansız bedeni bulundu

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#Miraç Kazan#Tokat#Gübre Havuzu
Tokatta kaybolan 5 yaşındaki Miraçtan acı haber: Gübre havuzunda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 11:04

Tokat'ın Almus ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Miraç Kazan, evin bahçesindeki 1,5 metre derinliğindeki gübre havuzunda ölü bulundu. Yakınlarını ziyarete gelen ailenin çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde meydana geldi. Ramazan Kazan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, oğlu Miraç’ın evin önünde oynarken kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma asayiş ve komando timleri sevk edildi. Ekipler tarafından beldede arama çalışması başlatıldı. AFAD, JÖH, istihbarat ve komando ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında gece görüş özellikli teknik cihazlar da kullanıldı.

Ekipler, evin bahçesindeki büyükbaş hayvan gübrelerinin döküldüğü, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki havuzda Miraç’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tokatta kaybolan 5 yaşındaki Miraçtan acı haber: Gübre havuzunda cansız bedeni bulundu

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YAKINLARINI ZİYARETE GELMİŞ

Ramazan Kazan’ın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) temizlik görevlisi olarak çalıştığı, ve ailesini ziyarete geldiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Miraç Kazan#Tokat#Gübre Havuzu

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