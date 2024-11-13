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Tokat'ta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi

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#Tokat#Akbaba#Erbaa
Tokatta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 14:32

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir iş yerinin çatısına konan akbaba ilgi gördü. Bazıları hayvana et atarken, bazıları ise telefonuyla görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin yakalayıp indirdiği akbaba, kontrollerinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mahalleli, saat 11.00 sıralarında bir iş yerinin çatısında akbaba olduğunu fark etti.

Tokatta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi

Kısa sürede toplanan kişilerden bazıları çatıdaki akbabaya yemesi için et attı, daha sonra çatıdaki hayvanın bulunduğu yerden alınması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Tokatta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi

Ekiplerin çalışmasını ilgiyle izleyen kalabalık, cep telefonlarıyla bol bol görüntü ve fotoğraf çekti. İtfaiye ekipleri akbabayı ağ atıp yakaladı. Çatıdan indirilen akbabanın kontrollerinin yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi. 

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Tokatta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi

Tokatta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi

Tokatta ilginç anlar: Duyan merak edip görmeye geldi... Bazıları et atıp beslemeye çalıştı bazıları telefonla görüntüledi

 

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#Tokat#Akbaba#Erbaa

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