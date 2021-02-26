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Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Tokat'ta husumetli olduğu kişiyi Esenyurt'ta bulup öldürdü

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Tokat'ta husumetli olduğu kişiyi Esenyurt'ta bulup öldürdü
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Esenyurt'ta Doğan P. isimli şüpheli aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Gürsel Gürbüz'ü öldürdü. Olayla ilgili Doğan P. ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Şubat perşembe günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt İlçesi Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gürsel Gürbüz, Doğan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı için Tokat'tan ayrıldı. Gürbüz İstanbul'a taşınarak, Esenyurt'a yerleşti. Olay akşamı Doğan P., Gürsel Gürbüz'ü caddede vurdu. Şüpheli daha önceden kiraladığı araçla kaçtı.

Tokatta husumetli olduğu kişiyi Esenyurtta bulup öldürdü

Doğan P. hayatını kaybederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Doğan P. ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Doğan P., Coşkun P., Dursun P. ve Selçuk K. tutuklanırken, Sefer P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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