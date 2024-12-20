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Tokat’ta hayatını kaybeden uzman çavuş Ferman Karasakal'ın cenazesi memleketine uğurlandı

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#Tokat#Asker#Milli Savunma Bakanlığı
Tokat’ta hayatını kaybeden uzman çavuş Ferman Karasakalın cenazesi memleketine uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 16:11

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören düzenlendi. 30 yaşındaki Karasakal'ın cenazesi törenin ardından memleketi Çorum'a gönderildi.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çamlıbel Jandarma Karakolu’nda görev yapan evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Ferman Karasakal dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Karasakal’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Burada askerlerin omuzlarında taşınan cenaze, tören alanına götürüldü. Saygı duruşu ve duaların ardından Uzman Çavuş Karasakal’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum’a uğurlandı. (DHA)

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#Tokat#Asker#Milli Savunma Bakanlığı

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