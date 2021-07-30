Tokat'ta gergin anlar! Arbede oluştu

Olay, Semerkant Mahallesi'nde F.S.'ye ait iş yerinin önünde meydana geldi. Ünlü markaların sahte tişört ve kot pantolonlarını sattığı tespit edilen iş yerine, polis ekiplerince baskın düzenlendi. Marka avukatı eşliğinde polisin baskın düzenlendiğini öğrenen esnafın bazıları kepenk kapatıp, söz konusu iş yerinin önünden ayrılmadı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan, esnaf arkadaşlarına destek olmak için toplanan kalabalığa, dağılmaları konusunda uyarı yaptı. Uyarıya aldırmayan kalabalığa Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında Çevik Kuvvet ekipleri ve grup arasında arbede yaşandı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olay sonrasında grup dağıtıldı. Olaya karışan 5 esnaf ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çilingir yardımıyla söz konusu iş yerinin kapısını açtırıp işlem yaptı.

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