Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
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Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Tokat yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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