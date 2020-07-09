MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
GeriGündem Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Abone Olgoogle-news

TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Tokat yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle