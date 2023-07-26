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Tokat’ta feci kaza! Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 15:49

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Ordu’nun Mesudiye ilçesine giden Arif Günalan (59) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan minibüse çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Arif Günalan ile yanında bulunan eşi Hacer Günalan (57), ağabeyi Ramazan Günalan (63) ve ağabeyinin eşi Döndü Günalan (62) ile yol kenarındaki tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönmeye hazırlanan işçilerden Gülsemin Coşkun ve Huriye Şenol yaralandı.

Tokat’ta feci kaza Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil sürücüsünün eşi Hacer Günalan ve Döndü Günalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası

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