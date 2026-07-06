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Tokat’ta feci kaza! Kediye çarpmamak için manevra yaptı canından oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ersin#Motosiklet#Kaza
Tokat’ta feci kaza Kediye çarpmamak için manevra yaptı canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 09:43

Niksar ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan 30 yaşındaki Ergin Ersin’in motosikleti kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Ergin Ersin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaza, Niksar ilçesi Danişment Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ergin Ersin, iddiaya göre aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Tokat’ta feci kaza Kediye çarpmamak için manevra yaptı canından oldu

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

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Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergin Ersin, ağır yaralandı.

Tokat’ta feci kaza Kediye çarpmamak için manevra yaptı canından oldu

HAYATA VEDA ETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin Ersin, burada hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Ergin Ersin#Motosiklet#Kaza

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