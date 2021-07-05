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AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti

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Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki hamile kadın ve bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden Neşe Yeşersu (27), Arife (31), Taha Niyazi (8) ve Eren Yaşar (11) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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