Tokat'ta feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Yöntemleri deşifre oldu: Kovid partisi vermişlerYöntemleri deşifre oldu: Kovid partisi vermişler! #Korona Partisi
Planı açıkladı Tüpraştan dev yatırımPlanı açıkladı! Tüpraş'tan dev yatırım#Tüpraş
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

#Tokat#Trafik#Kaza
Tokatta feci kaza Bir kişi hayatını kaybetti

TOKAT'ta hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan Mesut Deniz (30) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa-Niksar kara yolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, önündeki Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca çarptı. Kaza sırasında minibüsün arka kısmında uyuyan Mesut Deniz, araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mesut Deniz'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde