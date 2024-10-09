×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tokat'ta ev kavgasında dayısını bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Tokatta ev kavgasında dayısını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 10:58

Tokat'ta aynı evi satın almak isteyen enişte- kayınbirader arasındaki kavgada Muhammet Ali Y. (34), dayısı Birol Gülbüz’ü (50) bıçaklayarak öldürdü. Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ile babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Aynı evi satın almak istedikleri için aralarında husumet bulunan Birol Gülbüz ile eniştesi Ömer Y. (70) ve oğlu Muhammet Ali Y. (34) caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammet Ali Y., babasına saldıran dayısı Birol Gülbüz'ü bıçakladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birol Gülbüz, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ile babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Cinayet#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!