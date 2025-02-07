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Tokat'ta duruşma sonrası tabure ve sopalarla birbirine girdiler: 9 gözaltı

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#Tokat#Erbaa#Kavga
Tokatta duruşma sonrası tabure ve sopalarla birbirine girdiler: 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 14:08

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan taraflar, duruşma sonrası tabure ve sopalarla kavga etti. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahkemelik olan A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., duruşma sonrası adliye önünde tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adliye karşısındaki çay ocağının taburelerinin ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Tokat#Erbaa#Kavga

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