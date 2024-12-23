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Tokat'ta dehşet! Arkadaşını canice öldürdü

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#Tokat#Zile#Cinayet
Tokatta dehşet Arkadaşını canice öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 17:41

Tokat’ta on sekiz yaşındaki Ozan Karaca’nın metruk bir evin önünde cesedi bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan arkadaşı D.A. (21), birlikte içki içerken Karaca’nın kendisine küfrettiğini çıkan tartışmada da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Turhal ilçesi Çevlikler Mahallesi’nde, metruk bir evin önünde, sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Ozan Karaca’ya ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Ozan Karaca’nın arkadaşı D.A.’yı gözaltına aldı. D.A. ifadesinde birlikte içki içerken Ozan Karaca’nın kendisine küfrettiğini, acıkan tartışmada da bıçakladığını söyledi. Ozan Karaca’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (DHA)

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#Tokat#Zile#Cinayet

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