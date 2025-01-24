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Tokat'ta dehşet! Arkadaşını baltayla öldürdü

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#Tokat #Zile#Cinayet
Tokatta dehşet Arkadaşını baltayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 16:28

Tokat’ın Zile ilçesinde Onur A. (40), tartıştığı arkadaşı Murat Tercüman’ı (44) baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkıp “Ben adam öldürdüm” diye bağıran Onur A., gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta meydana geldi. Onur A., arkadaşı Murat Tercüman’a ait eve gitti. Burada birlikte içki içen Onur A. ve Tercüman arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Onur A. evdeki baltayı alıp, Murat Tercüman’a saldırdı. Sokağa çıkan Onur A., burada "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tercüman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, Murat Tercüman’ın cansız bedeni otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tokat #Zile#Cinayet

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