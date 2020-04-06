AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:54,
Tokat'ta corona virüs tedavisi biten hemşire alkışlarla taburcu edildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (corona virüs) teşhisi konan hemşirenin tedavisi tamamlandı.
Turhal Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Şirinyaşar'ın 14 gün boyunca evinde izole olacağı belirtildi.
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