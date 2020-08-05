AA
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Tokat'ta bir mahalleye koronavirüs karantinası
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, vaka tespit edilen yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.
Toplantıda Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
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